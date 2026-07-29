Grote brand bij zorginstelling Youngster in Beekbergen

In een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand gewoed. Zeker één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak dinsdagavond uit in zorginstelling Youngster, waar jongeren met een autismespectrumstoornis verblijven. Al snel schaalde de brandweer op naar “zeer grote brand”. Vlammen sloegen uit aan zowel de voor- als achterkant van het pand. Ook een aantal nabijgelegen bomen vatte vlam.

Ontruiming

In totaal werden twintig jongeren en personeelsleden uit de zorginstelling ontruimd. Eén persoon moest met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd. Een deel van de evacués is elders opgevangen, de rest werd opgehaald door familie of bekenden.

De hulpdiensten schaalden groots op vanwege de ernst van de brand en het feit dat een aantal campings in de omgeving van de zorginstelling ligt. Ook werden 186 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg overgebracht naar een locatie in de buurt, meldt de veiligheidsregio. Onder meer het Rode Kruis regelt opvang voor hen.

Gebouw verwoest

De brand is inmiddels geblust, meldt de veiligheidsregio. Het pand van Youngster wordt als verloren beschouwd.