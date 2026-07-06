Ook Anna ouderenzorg stopt met dubbele medicatiecontrole

Zorgverleners van Anna ouderenzorg hoeven niet meer met collega’s mee te kijken bij het toedienen van risicovolle medicijnen. Net als bij Carint Reggeland en Aafje leidt dit niet tot meer fouten bij het uitdelen.

Het ‘vier-ogen-kijken-mee’-principe is ooit ingevoerd om de veiligheid te vergroten bij het toedienen van risicovolle medicijnen. In tegenstelling tot wat velen denken is de dubbele controle niet door de IGJ opgelegd als verplichting. Zorgorganisaties mogen hier zelf afspraken over maken.

Nadelen dubbele medicatiecontrole

In de praktijk kleefden er enkele nadelen aan de dubbele medicatiecontrole. De zorgverlener die de medicijnen uitdeelde moest vaak wachten op een collega die kon meekijken. Voor degene die meekeek was het ook vaak een hinderlijke onderbreking. Daarom besloot Anna ouderenzorg een proef te houden om te zien of het uitdelen van medicatie ook zonder de dubbele controle zou kunnen.

Carint-Reggeland en Aafje al eerder gestopt

Daarbij liet de organisatie zich inspireren door Carint-Reggeland, die er al in 2019 mee was gestopt. Daar leidde het wegvallen van de extra controle niet tot extra fouten bij het uitdelen. Ook Aafje maakte eerder dit jaar bekend gestopt te zijn. Daarbij leverde het een forse tijdsbesparing op zonder extra fouten.