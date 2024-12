‘Grote zorgen’ van Nederlandse ggz over zzp-controle fiscus

De Nederlandse ggz heeft “grote zorgen” over de gevolgen van de handhaving van de wet DBA die schijnzelfstandigheid moet voorkomen. De brancheorganisatie vindt de brief van de staatssecretaris van Financiën over de handhaving “niet duidelijk”.

Dit laat de Nederlandse ggz weten op LinkedIn: “De staatssecretaris bezigt in zijn brief gisteren een geruststellende toon. Hij geeft aan dat de Belastingdienst in 2025 geen boetes zal opleggen. Maar zorginstellingen kunnen wel degelijk naheffingen krijgen. In de Kamerbrief lezen we dat inspecteurs ruimte voor maatwerk nemen en oog hebben voor ‘de menselijke maat’, maar hoe dat in de praktijk uitpakt, is niet duidelijk.”

Een lezer van het Handhavingsplan zou volgens de Nederlandse ggz de indruk kunnen krijgen dat zorginstellingen dan geen naheffingen krijgen, maar dat is niet het geval: “En loonnaheffingen zijn fors: op een uurtarief van 100 euro, kan de naheffing oplopen tot 80 euro!”

Tegen schijnzelfstandigheid

De zorgbranches zeggen tegen schijnzelfstandigheid te zijn, maar wel een zekere flexibele schil nodig te hebben om de continuïteit van zorg te kunnen borgen, vindt de brancheorganisatie: “Verduidelijkende en uitvoerbare wetgeving over hoe je dat netjes organiseert is er nog niet, maar de handhaving wel. Een duivels dilemma.”

Voorzitter Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz in een toelichting: “Voor de cliënt is er het risico dat de zorg niet meer beschikbaar is. Afdelingen moeten worden afgeschaald omdat instellingen niet langer met flexibele professionals kunnen werken. De continuïteit van zorg staat daarmee op het spel. Zeker bij de cruciale ggz is dat een gevaar.”