Haagse vvt-aanbieders starten team voor acute verpleegkundige zorg

Lokale vvt-organisaties in de regio Haaglanden hebben de handen ineengeslagen voor één team voor de ongeplande acute verpleegkundige zorg. Onder de naam Spoedzorg Haaglanden is een team 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar voor de ongeplande zorg aan cliënten van verschillende aanbieders.

Initiatiefnemers van Spoedzorg Haaglanden zijn zorgorganisaties HWW zorg en Florence. “Wij hebben de krachten gebundeld omdat we samen sterker zijn dan ieder apart”, vertelt Monique Govers, bestuurder bij Florence. “Met Spoedzorg Haaglanden organiseren we de ongeplande, acute zorg duurzaam en efficiënt, én kunnen we beter aansluiten bij de behoefte van de mensen die een beroep op ons doen.”

Spoedzorg Haaglanden zet zich op dit moment in voor de thuiswonende klanten van HWW zorg en Florence in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar.

Samenwerking

HWW Zorg en Florence staan open voor samenwerking met meer zorgaanbieders uit de regio. “Natuurlijk willen wij zoveel mogelijk mensen uit Den Haag en de omliggende gemeenten hulp bieden als het nodig is”, zeggen HWW Zorg-bestuurders Greetje de Grooth en Paul van Wingaarden in een persbericht. “Daarom nodigen we andere zorgaanbieders uit de regio uit om zich aan te sluiten bij Spoedzorg Haaglanden. Samen kunnen we klaar staan voor de inwoners in de regio Haaglanden én de zorg in Nederland betaalbaar houden.”