HagaZiekenhuis erkent fouten met meldingen grensoverschrijdend gedrag

Het HagaZiekenhuis erkent dat in het verleden fouten zijn gemaakt in de afhandeling van meldingen over grensoverschrijdend gedrag door medewerkers. “We vinden het belangrijk om te benoemen dat we in het verleden niet altijd goed zijn omgegaan met de afhandeling van meldingen. Daarin zijn we tekortgeschoten”, laat het ziekenhuis met vestigingen in Den Haag en Zoetermeer weten in reactie op onderzoek van Zembla.

Het journalistieke platform meldde woensdag dat de afgelopen jaren over zeker vier chirurgen van het ziekenhuis meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn gedaan. Ze zouden zich hebben misdragen tegenover arts-assistenten. Een van de chirurgen ging in 2022 vervroegd met pensioen, een andere arts mag volgens correspondentie waarover Zembla beschikt “nooit meer opleider” zijn.

Geleerd van fouten

Het ziekenhuis wil niet op details ingaan, maar erkent wel in het algemeen: “Helaas zijn er situaties van grensoverschrijdend gedrag bekend in ons ziekenhuis.” In een verklaring stellen bestuursvoorzitter Peter van der Meer en Ronne Mairuhu, die de medisch specialisten vertegenwoordigt, dat het ziekenhuis heeft geleerd van fouten. “Dit maakt dat we er extra op gebrand zijn te blijven werken aan een veilige cultuur, meldingen zeer serieus te nemen en de drempel om te melden zo laag mogelijk te maken.”

Op korte termijn stelt het ziekenhuis extra vertrouwenspersonen aan. “Ook is er een externe vertrouwenspersoon, waarmee we de drempel om te melden willen verlagen.” Een app die sinds kort wordt gebruikt, maakt het doen van een melding ook makkelijker. Dat kan ook anoniem.

Speciale aandacht

Het ziekenhuis stimuleert leidinggevenden “om binnen hun afdeling in gesprek te gaan over gedrag”. Het ziekenhuisbestuur zegt dat er nu “speciale aandacht” is voor jonge werknemers, zoals coassistenten en arts-assistenten.

Ongebruikelijke operaties

Volgens Zembla gingen de meldingen onder meer over ongevraagde tongzoenen. Een van de arts-assistenten vertelde dat de chirurg die haar lastigviel ook operaties ging doen die “voor hem ongebruikelijk waren, zodat hij bij haar in de buurt kon zijn”. (ANP)