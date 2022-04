Goed Begrepen: handvatten voor begrijpelijke patiëntcommunicatie

Hoe merk je dat een patiënt moeite heeft om informatie te begrijpen en hoe pas je je communicatie aan? En hoe kun je met deze patiënten toch het proces van samen beslissen doorlopen? Het Nivel onderzocht dit door gesprekken tussen zorgverleners en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte te analyseren.

Goed Begrepen

Binnen het project ‘Goed Begrepen’ van ZonMw ontwikkelde het Nivel Samen met Pharos daarnaast gesprekshulpmiddelen bij het voeren van gesprekken tussen zorgverlener en de genoemde doelgroep. Daarvoor onderzocht Nivel in vier ziekenhuizen de gesprekken tussen zorgverleners en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase.

Van die gesprekken werden video-opnames gemaakt. Die werden vervolgens teruggekeken met zorgverleners en patienten en er werden interviews gehouden. De zorgverleners die deelnamen aan het project, volgenden daarnaast een e-learning en een teamtraining, die eveneens zijn ontwikkeld en geëvalueerd aan de hand van video-opnames en interviews met de zorgverleners.

E-learning

In de e-learning ‘Goed Begrepen, oefenen met virtuele patiënten’ voert de zorgverlener gesprekken met virtuele patiënten, waarop hij of zij direct, online, feedback ontvangt. Onderwerpen zijn: hoe herken je dat een patiënt moeite heeft om informatie te begrijpen? Hoe pas je je communicatie aan? Hoe kun je met deze patiënten komen tot samen beslissen? De e-learning is gebaseerd op het Nivel-onderzoek en ontwikkeld door Pharos en Dialogue trainer. Naast oefeningen in gespreksvoering met virtuele patiënten bevat de e-learning onder andere ook een observatielijst voor zorgverleners, infokaarten over palliatieve zorg en een ’lijst met gemakkelijke woorden’.

Video

De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn vervolgens in een video geduid door de onderzoekers van het Nivel en Pharos. Zij vertellen wat hen opvalt in de opgenomen gesprekken van zorgverleners met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.