Hans Buijing ziek, Zorgthuisnl benoemt interim-bestuurder

Met ingang van volgende week maandag wordt Buijing vervangen door Wedda. Tot 2018 was Wedda manager bij enkele ict-organisaties en betrokken bij start-ups in de zorgsector. Verder was hij onder meer voorzitter van de WDTM (Wonen Diensten Technologie voor Mensen), de grootste belangenvereniging voor zorgtechnologie en zorginnovatie in de vvt.

Tonko krijgt de opdracht van de raad van toezicht om samen met de leden van Zorgthuisnl een visie te schrijven op de verbinding tussen zorg en welzijn en thema’s als preventie, informele- en mantelzorg. Hij zal hierin nauw samenwerken met Emily Dopper, de directeur van Zorgthuisnl.

Wedda: “Ik heb veel zin om me samen met de collega’s van Zorgthuisnl in te zetten voor de leden en hun cliënten in de komende periode.” Dopper: “Met zijn toetreding hebben wij de tijdelijke bestuurder gevonden die goed past bij de ambities van Zorgthuisnl. Wedda kent de vereniging goed en heeft op onderwerpen als innovatie, digitalisering en arbeidsmarkt de relevante kennis in huis. Dat zijn juist de thema’s waar de nieuwe minister van VWS op inzet.”