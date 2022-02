Hans Huizer nieuwe voorzitter rvb Thebe

Huizer was de afgelopen vier jaar bestuursvoorzitter van Laurens. “Thebe kent dezelfde doelgroepen en staat voor dezelfde grote uitdagingen als Laurens. Thebe ken ik als een mooie organisatie met een belangrijke maatschappelijke impact in Midden- en West-Brabant. Maatschappelijk van betekenis zijn is wat mij drijft als bestuurder. Ik woon al 36 jaar in Waalwijk, midden in het werkgebied van Thebe dus. Ik ken vele verhalen van families voor wie de professionals van Thebe het verschil maken of hebben gemaakt.”