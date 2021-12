Hans van der Schoot nieuwe directeur VvAA

Van der Schoot heeft jarenlange ervaring in de zorg: als gynaecoloog, staflid en opleider en als manager, bestuurder en toezichthouder.

De afgelopen jaren was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van het St. Lucas Andreas Ziekenhuis en het OLVG, en voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Sinds 2019 is hij voorzitter van de raad van toezicht van zorginstelling Marente, een functie die hij blijft vervullen.

Stem en steun

Als directeur van vereniging VvAA is een van de belangrijkste taken van Van der Schoot om, samen met VvAA Groep, invulling te geven aan de missie om de “stem en steun” te zijn van de ruim 125.000 zorgverleners die lid zijn.

Van der Schoot: “Zorgverleners doen hun werk in een steeds complexere omgeving. Ontwikkelingen als digitalisering, administratieve lasten en de toenemende complexiteit van organisaties, gaan meer en meer ten koste van de professionele vrijheid van zorgverleners en de tijd die zij aan hun patiënt kunnen besteden. Haar historie heeft bewezen dat Vereniging VvAA, als beroepsgroep overschrijdend collectief, als geen ander in de positie is om de stem van zorgverleners te laten horen.”