Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Harteraad en Hartstichting fuseren

,

Patiëntenorganisatie Harteraad en gezondheidsfonds Hartstichting fuseren per 1 september 2025 om groei hart- en vaatziekten te keren.

De organisaties gaan door met een ambitie: ‘Een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met hart- en vaatziekten én een gezondere toekomst voor ons allemaal.’

Gezamenlijke stem

Beide organisaties laten weten de samenwerking als een logische volgende stap te zien. Samen willen zij steviger inzetten op preventie, betere behandeling en ondersteuning om de kwaliteit van zorg en het leven voor patiënten te verbeteren.

De belangen van hart- en vaatpatiënten worden sterker vertegenwoordigd. Daarnaast is er nu een gezamenlijke stem richting de overheid en zorgsector.

Toekomst

De fusie wordt stap voor stap uitgevoerd. De komende maanden worden teams, systemen en processen samengevoegd, terwijl alle betrokkenen op de hoogte blijven. Tot januari 2026 behouden beide organisaties hun naam, waarna zij samen verdergaan als de Hartstichting.

Reageer op dit artikel
Meer over:Samenwerking

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:33 Harteraad en Hartstichting fuseren
7 aug 2025 IZA-regio’s verdelen miljoenensubsidie voor samenwerking
6 aug 2025 Nieuwe overeenkomst voor samenwerking LUMC en mboRijnland
5 aug 2025 Zorgalliantie in regio Groot-Rijnmond stelt datasteward aan
5 aug 2025 Nieuwe invullingen voor Achterhoekse ouderenzorg, wat verandert er?

Reader Interactions

Reacties