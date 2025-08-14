Harteraad en Hartstichting fuseren

Patiëntenorganisatie Harteraad en gezondheidsfonds Hartstichting fuseren per 1 september 2025 om groei hart- en vaatziekten te keren.

De organisaties gaan door met een ambitie: ‘Een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met hart- en vaatziekten én een gezondere toekomst voor ons allemaal.’

Gezamenlijke stem

Beide organisaties laten weten de samenwerking als een logische volgende stap te zien. Samen willen zij steviger inzetten op preventie, betere behandeling en ondersteuning om de kwaliteit van zorg en het leven voor patiënten te verbeteren.

De belangen van hart- en vaatpatiënten worden sterker vertegenwoordigd. Daarnaast is er nu een gezamenlijke stem richting de overheid en zorgsector.

Toekomst

De fusie wordt stap voor stap uitgevoerd. De komende maanden worden teams, systemen en processen samengevoegd, terwijl alle betrokkenen op de hoogte blijven. Tot januari 2026 behouden beide organisaties hun naam, waarna zij samen verdergaan als de Hartstichting.