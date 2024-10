Hartstichting presenteert agenda om hart- en vaatziekten terug te dringen

Hart- en vaatziekten zijn de tweede doodsoorzaak en reden voor vele ziekenhuisopnames in Nederland. “Op dit moment lijden 1,7 miljoen mensen in Nederland aan een hart- of vaatziekte en dit aantal neemt de komende jaren toe tot 2,6 miljoen als er fundamenteel niet iets verandert om hart- en vaatziekte terug te dringen. De landelijk Hart- en vaatagenda wil een belangrijke bijdrage leveren om te zorgen dat minder mensen een hart- en vaatziekte krijgen”, zo laat de Hartstichting weten.

Toekomstbestendigheid van zorg

Aan de hart- en vaatagenda is ruim een jaar gewerkt. Bijna 11 duizend Nederlanders hebben in een enquête kunnen aangeven wat voor hen de belangrijkste uitdagingen zijn. Vervolgens hebben bijna 100 werkgroepleden waaronder onderzoekers, zorgverleners, adviseurs en patiënten deze voorstellen verder uitgewerkt. “De Hart- en vaatagenda is breder dan alleen het financieren van onderzoek. Zo staan er onderwerpen op als toekomstbestendigheid van de zorg, het bevorderen van preventie, het vergroten van het maatschappelijke besef én tijdige herkenning van ernstige hart- en vaatziekten”, aldus de Hartstichting.

Dekkerprogramma

Het gaat in de agenda uitdrukkelijk om het stellen van prioriteiten, zo stelt Arthur Wilde, hoogleraar Cardiologie en voorzitter van de begeleidingscommissie Hart- en vaatagenda. “Dat we kiezen voor deze grootste uitdagingen, wil niet zeggen dat er geen aandacht meer is voor specifiek fundamenteel onderzoek of ziektebeelden die nu niet in de agenda staan”, aldus Wilde. “In de onderzoeksconsortia en het Dekkerprogramma blijft zeker aandacht voor fundamenteel onderzoek en andere belangrijke ziektebeelden, zoals beroertes, hartinfarcten, aneurysmata en erfelijke hart- en vaatziekten.”