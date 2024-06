Harvard geeft onderscheiding aan mentale coaching artsen

De Stichting Challenge & Support heeft de Anthony Grant Award for Research Excellence gekregen van het Institute of Coaching, verbonden aan de Harvard Medical School. Het Amerikaanse instituut heeft waardering voor de ‘bottom-up’ aanpak.

De stichting Challenge & Support is vijf jaar geleden gestart door kinderarts Anne de Pagter, als professionele coaching voor en door artsen. Inmiddels is het breder. Ook verpleegkundigen, PhD studenten en co-assistenten doen mee. Na een groepstraining kunnen de zorgprofessionals kiezen voor een eigen traject gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling, afgestemd op hun behoeften en wensen.

Persoonlijke ontwikkeling voor zorgprofessionals

Belangrijk doel van de stichting is om persoonlijke ontwikkeling en reflectie voor zorgprofessionals te normaliseren. Initiator Anne de Pagter: “Om goede zorg te leveren en een wezenlijke verbinding met patiënten aan te gaan, moet je je als zorgprofessional kwetsbaar kunnen opstellen en kunnen reflecteren. Met onze stichting willen wij dat op een laagdrempelige manier bevorderen en persoonlijke ontwikkeling en reflectie voor zorgprofessionals volledig vanzelfsprekend maken.”

Challenge & Support

Op dit moment wordt de aanpak van Stichting Challenge & Support ingezet bij vakgroepen in meer dan twintig ziekenhuizen in Nederland. Ruim 2.200 zorgprofessionals, waaronder 1.500 artsen, 200 verpleegkundigen en 500 studenten hebben een traject doorlopen. De komende periode wil Challenge & Support proberen om in nog meer ziekenhuizen aan de slag te gaan. De ambitie is om de focus niet alleen op het individu te leggen, maar juist ook op de ontwikkeling van het team en de zorgorganisatie.

Personeelstekort en werkplezier

Het werk van Challenge & Support kan helpen bij het personeelstekort in de zorg, stelt Ronnie van Diemen, voorzitter van de raad van toezicht van Challenge & Support: “De gezondheidszorg bevindt zich in een cruciale fase. De nu reeds bestaande tekorten aan zorgprofessionals in een tijd dat de zorgvraag de komende jaren steeds meer zal toenemen, vragen alle aandacht. We moeten keihard aan de slag om de zorg aantrekkelijk te houden voor professionals, nu en in de toekomst. Met deze aanpak laat Challenge & Support zien dat investeren in werkplezier en levenslang leren kan én werkt.”