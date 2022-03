Heftige coronajaren doen bestuurder Timo de Grefte GGZ Friesland verlaten

GGZ Friesland-bestuurder Timo de Grefte vertrekt bij de organisatie. Medio april zwaait hij af. De Grefte trad in april 2020 aan tot de raad van bestuur bij GGZ Friesland, precies toen de coronapandemie was losgebarsten.

“Hij heeft zich in zijn rol als bestuurder met hart en ziel ingezet voor de patiënten, familie en naasten, de organisatie én de medewerkers, maar mede door de gedwongen lange periode van werken op afstand is het opbouwen van een krachtige band met de organisatie sterk gehinderd”, aldus de organisatie in een persbericht.

Nederlandse ggz

“Zijn kwaliteiten en ervaring als bestuurder heeft hij daardoor niet kunnen inzetten op de manier die hem past. In goed overleg is daarom besloten tot een nieuwe invulling van zijn plek in het bestuur.” Met zijn aftreden stopt De Grefte ook als bestuurslid van branchevereniging de Nederlandse GGZ. Deze functie is verbonden aan zijn bestuursrol bij GGZ Friesland.

Pon

De Grefte was eerder actief als HR-bestuurder bij transportconglomeraat Pon Holdings, maar had daarvoor een lange staat van dienst in de geestelijke gezondheidszorg. Zo was hij vanaf 2006 ruim negen jaar voorzitter van de raad van bestuur van GGNet, een ggz-organisatie in Gelderland. Ook is hij sinds 2015 voorzitter van de raad van toezicht van RIBW Kennemerland/Amstelland.