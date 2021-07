Helft covidpatiënten verlaat ziekenhuis met complicaties

Dit blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek onder ruim 70.000 Britse covidpatiënten in meer dan driehonderd ziekenhuizen, dat vrijdagmorgen is gepubliceerd in vakblad The Lancet.

De Amsterdamse internist en hoogleraar Joost Wiersinga noemt de resultaten “zeer herkenbaar”. Hij ziet in het Amsterdam UMC een vergelijkbaar beeld van de ziekte. De cijfers maken inzichtelijk hoe ernstig de nasleep kan zijn, zeker op korte termijn, zegt hij, en hoeveel extra werk dat voor de zorg zal opleveren. (ANP)