Helft Nederlanders bereid tot delen gezondheidsdata in ruil voor korting zorgpremie

De stijging van het aantal nieuwe coronagevallen zet door. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 16.796 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in bijna drie weken tijd. De toename werd verwacht, omdat de nieuwe omikronvariant van het coronavirus dominant is geworden.

Ziekenhuis Sint Jansdal draait weer volledig na stroomstoring

De zorg in het ziekenhuis Sint Jansdal draait weer volledig na de stroomstoring van donderdag. Door de storing werkten sommige computersystemen niet. Uit voorzorg had het ziekenhuis daarom alle afspraken voor donderdag en voor vrijdagochtend in de ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad en op de poliklinieken in Dronten, Nijkerk, Putten en Zeewolde afgezegd.