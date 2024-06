Heliomare en RKZ verstevigen samenwerking

Op dit moment is een gezamenlijke poliklinische revalidatieafdeling in het RKZ al operationeel. Ook bieden artsen intercollegiaal consulten aan binnen het RKZ. Zo kunnen zij beoordelen wanneer patiënten – die nu nog in het ziekenhuis liggen – kunnen starten met hun revalidatie.

Sneller doorverwijzen

Door de samenwerking kan het RKZ sneller patiënten doorverwijzen naar Wijk aan Zee voor opname in de revalidatiekliniek. Dit vergroot de kansen op herstel voor de patiënt en het RKZ kan sneller een andere patiënt opnemen.

Het RKZ en Heliomare willen zo de expertise en zorgcapaciteit optimaal benutten en sluiten met deze verregaande samenwerking aan op de opgaven van het Integraal Zorgakkoord.