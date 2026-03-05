Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Hermans geeft niet toe aan oppositie over verhoging eigen risico

,

Zorgminister Sophie Hermans is nog niet bereid om de verhoging van het eigen risico in de zorg aan te passen. Tijdens het debat over de begroting van haar ministerie wees de VVD-minister “uitgestoken handen” van Tweede Kamerleden af.

Meerdere oppositiepartijen vrezen dat arme mensen niet meer naar het ziekenhuis gaan, omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. De minister wil eerst gaan kijken of het mijden van zorg financiële redenen heeft of dat er iets anders speelt.

Envelop

Hermans stelt dat mensen geholpen kunnen worden met “een envelop met 350 miljoen euro”. Dat geld is bedoeld om de zwaarste bezuinigingen in de zorg, van ongeveer 8 miljard euro, te verzachten voor mensen met weinig geld en mensen die veel zorg nodig hebben.

Volgens een groot deel van de oppositie is die 350 miljoen bij lange na niet genoeg om iedereen te helpen die dat nodig heeft. Het is ook nog niet bekend waar dat geld aan wordt uitgegeven. (ANP)

Lees meer over het begrotingsdebat op Zorgvisie.

Reageer op dit artikel
Meer over:VWS

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:48 Hermans geeft niet toe aan oppositie over verhoging eigen risico
12:02 Oppositie dringt aan op gesprek met kabinet over zorgbezuinigingen
4 mrt 2026 Minister Hermans jaagt verzekeraars en Bo Geboortezorg op tot meer snelheid met nieuwe indicatiemethode kraamzorg
2 mrt 2026 MT-lid VWS wordt directeur ouderenzorg in Flevoland
24 feb 2026 Gehandicaptenzorg protesteert met rode outfit minister Sterk

Interessant voor u

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

159 Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’

Naar de podcast

158 Het coalitieakkoord: zegen of ramp voor de gezondheidszorg? 

Naar de podcast

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Duurzaamheid in de zorg geen keuze, maar een must

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties