Hogescholen willen 120 extra verpleegkundig specialisten opleiden

Om de werkdruk in de zorg op korte termijn te verminderen willen hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen voor werk-leer-trajecten voor verpleegkundig specialisten. Hiermee moet het mogelijk worden om er jaarlijks 820 te laten afstuderen, aldus de Vereniging Hogescholen. Om dit mogelijk te maken is het kabinet gevraagd voor structureel 12 miljoen extra financiering.

Deze opleidingsplaatsen zijn een combinatie van werken en leren en stellen verpleegkundigen in staat om na 2 tot 2,5 jaar de masteropleidingen Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist af te ronden. Met deze opleidingen kunnen de verpleegkundigen taken van artsen en specialisten overnemen.

“Met de extra opleidingsplaatsen verwachten we op termijn een betere aansluiting op de arbeidsmarktbehoefte. Bovendien versterken we de ontwikkelmogelijkheden van onze verpleegkundigen”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Er is grote behoefte aan meer zorgprofessionals. Hogescholen willen er alles aan doen om snel meer specialistisch verpleegkundigen op te leiden.”