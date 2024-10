Hofjes met Toekomst en Aecare bundelen krachten voor seniorenhofjes

Hofjes met Toekomst en Aecare combineren hofjeswoningen met het Volledig Pakket Thuis (VPT). Daarmee spelen ze in op de groeiende behoefte aan woonzorgvormen waarin autonomie van cliënten vooropstaat. Deze samenwerking verenigt welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorginstellingen om moderne hofjes te realiseren waarin gemeenschapszin en zorg op maat samenkomen.

Seniorenhofjes

“Met deze samenwerking vernieuwen we de manier waarop we in Nederland naar wonen en zorg kijken, met de burger als uitgangspunt,” zegt Guus Bannenberg, initiatiefnemer van Hofjes met Toekomst. “Het hofje biedt traditioneel een veilig en geborgen woonklimaat. Door dit te combineren met het zorgconcept van Aecare, kunnen we bewoners maximale vrijheid bieden, met zorg altijd nabij wanneer dat nodig is.”

Volledig Pakket Thuis

“Verpleeghuiszorg thuis in de vorm van een VPT past naadloos in dit model”, vult Aecare-bestuurder Ron Alderden aan. “Het stelt mensen in staat om langer zelfstandig te wonen in een prettige en sociale omgeving, met de zekerheid van passende zorg en ondersteuning. We nodigen andere zorgaanbieders, woningcorporaties en lokale initiatieven uit om zich bij ons aan te sluiten en gezamenlijk te werken aan innovatieve woonzorgoplossingen voor de toekomst.”

Diverse woonzorg-projecten

De samenwerking markeert de start van diverse projecten. In de komende vijf jaar willen Hofjes met Toekomst en Aecare meerdere hofjes in heel Nederland realiseren. Dat willen ze in samenwerking doen met lokale initiatieven, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders. Zowel bestaande als nieuwe woonprojecten worden ontwikkeld, met de nadruk op autonomie en levenskwaliteit. Centraal staat een persoonlijke, sociale aanpak die zorg en gemeenschapsgevoel ondersteunt. Zo bouwen Hofjes met Toekomst en Aecare aan een duurzaam woonzorgmodel dat zowel bewoners als lokale gemeenschappen versterkt.