Hoge inflatie stuwt zorgkosten basispakket en langdurige zorg op

Oorzaak is vooral de hoge inflatie die doorwerkt in prijs- en loonstijgingen in de zorg. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal van 2024 van Zorginstituut Nederland. Met name stijgen de kosten voor huisartsenzorg, wijkverpleging en het volledig pakket thuis.

Wijkverpleging

De kosten van de wijkverpleging stijgen dit jaar naar schatting met 6,1 procent naar 3,3 miljard euro. Hoewel de groei nog achterblijft bij de verwachting van het Integraal Zorgakkoord vindt het Zorginstituut dit opvallend, omdat jarenlang sprake was van een dalende trend. Een deel van de kostenstijging houdt verband met de cao-afspraken voor verplegend en verzorgend personeel. Daarnaast heeft de stijging te maken met de groei van het aantal 75-plussers. Dat leidt tot meer behoefte aan ouderenzorg, terwijl tegelijkertijd het tekort aan wijkverpleegkundigen groeit. Urgente zorg krijgt daarom voorrang. Hierdoor wordt in verhouding meer hulp verleend in de complexe zorg en ouderenzorg. Deze kosten stijgen daardoor sneller dan de kosten voor andere vormen van zorg.

Huisartsen

De huisartsen- en multidisciplinaire zorg stijgen met 10 procent, net als vorig jaar. Dat komt deels door passende-zorginitiatieven als ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’, die voortkomen uit het IZA. Huisartsen kunnen meer tijd voor de patiënt inzetten door anders te gaan werken in de praktijk.

Volledig pakket thuis

Het volledig pakket thuis (vpt) heeft een steeds groter aandeel in de zorgkosten. Sinds 2022 is het aantal cliënten met een vpt gestegen met 45 procent. Het aantal cliënten dat de zorg ontvangt in bijvoorbeeld een verpleeghuis is maar met zo’n 4 procent gestegen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Dat gaat over het anders organiseren van zorg voor ouderen met een indicatie verpleging en verzorging. Voor een deel van deze mensen blijkt thuis blijven wonen bijvoorbeeld een goede optie, als de juiste ondersteuning er is.

Ggz-wonen

Uit cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg blijkt dat het aantal nieuwe cliënten in ggz-wonen afneemt, van gemiddeld 236 mensen per maand in 2023 naar gemiddeld 135 per maand in 2024. Dit houdt verband met de ‘Bestuurlijke afspraken: passende zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag’. Betrokken partijen zijn hierin overeengekomen om samen regionaal scherper te kijken naar passende zorg en ondersteuning voor deze cliënten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat langer beschermd wonen of intensieve ambulante begeleiding passender is dan zorg vanuit de Wlz. Aanleiding voor de afspraken was de onverwacht hoge instroom, de vraag of zorg in de Wlz de best passende zorg is voor ggz-cliënten en hoe de Wlz-zorg houdbaar kan blijven.