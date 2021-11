Hoge opkomst voor griepprik, soms wachten op tweede ronde

De opkomst van mensen die voor de griepprik worden opgeroepen, is hoog dit jaar, merken huisartsen. Vaccinleveringen gaan “schoon op”, aldus een woordvoerster van de LHV.

Griepprikken

Huisartsen zetten de griepprikken in hun praktijk doorgaans op een centrale prikdag. Ze roepen hun patiënten die ervoor in aanmerking komen op om zich op die dag te laten vaccineren. Komende vrijdag wordt een nieuwe lading griepvaccins geleverd aan huisartsen, zegt de LHV. Mensen die afgelopen tijd weg werden gestuurd bij een priklocatie, komen in de tweede ronde alsnog aan de beurt.

relatief veel mensen

De precieze opkomst is op dit moment moeilijk in te schatten voor huisartsen, aldus de woordvoerster van de vereniging. Vorig jaar kwamen volgens cijfers van het RIVM relatief veel mensen opdagen na een uitnodiging: 53,7 procent gaf gehoor aan de oproep, tegenover ongeveer 52 procent de jaren daarvoor. Wat het opkomstpercentage dit jaar precies zal worden, moet nog blijken.

Extra groepen

Vanaf dit jaar kunnen extra groepen zich aanmelden voor een griepprik. Het gaat onder andere om vrouwen die 22 weken of langer in verwachting zijn, mensen met morbide obesitas en mensen met dementie. Er zijn ongeveer 4,6 miljoen vaccins ingekocht, aldus het RIVM. Dat zijn er ongeveer 600.000 meer dan vorig jaar. Daarmee kan in theorie 75 procent van de mensen die in aanmerking komen een prik krijgen. (ANP)