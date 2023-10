Hoofdredacteur Simon Broersma stopt bij Skipr en Zorgvisie

Simon Broersma

Broersma blijft wel werkzaam binnen de uitgeverij als Director BSL media. Hij wordt daarmee verantwoordelijk voor alle mediamerken van de uitgeverij.

Van redacteur naar uitgever

In 2012 begon Broersma als redacteur bij Skipr. Rond 2016 werd hij daarvan hoofdredacteur. In 2019 werden de redacties van Skipr, Zorgvisie en Qruxx onder leiding van Broersma samengevoegd. Zorgvisie maakte daarbij succesvol de omslag naar een ‘online first uitgeefmodel’, met de focus op digitale abonnementen.

In maart 2020 werd zijn functie van hoofdredacteur uitgebreid met de functie van uitgever. Samira Ahli werd daarbij aangesteld als adjunct hoofdredacteur.

Broersma blijft nog aan in zijn functie tot een opvolger is gevonden. De selectieprocedure start binnenkort.