Hoogleraar virologie: ‘Coronacijfers gaan in mei zeker dalen door hogere temperaturen’

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is nog hoog door de kou in de maand april. Dat zegt hoogleraar klinische virologie Louis Kroes in het AD. Maar als het voorjaar in mei doorbreekt, gaan de cijfers ongetwijfeld de goede kant op.

De gemiddelde temperatuur kwam in april 2021 uit op 6,7 graden Celsius, en daarmee was deze april de koudste sinds 1986. Vorig jaar lag de temperatuur gemiddeld op 11,1 graden. Dit verklaart volgens Kroes waarom in de Nederlandse ziekenhuizen de bezetting nog altijd hoog is.

“Ik denk dat het effect van het weer sterk is, en ik verbaas me erover dat daar zo weinig aandacht voor is, ” aldus de Leidse hoogleraar. “Het weer heeft veel invloed op het gedrag van mensen, en zij blijven nu vaker binnen, en deze ziekte loop je nu eenmaal binnen op.”

De hogere temperaturen in april vorig jaar droegen destijds juist bij aan een relatief snelle daling van het aantal besmettingen. “We lopen duidelijk achter op de cijfers van vorig jaar, maar dat heeft dus een duidelijk aanwijsbare oorzaak. Het kabinet moet dus niet in paniek raken en maatregelen gaan terugdraaien. Want de hogere temperaturen komen vanzelf en met de toename van het aantal vaccinaties gaat het dan zeker de goede kant op. We mogen erop vertrouwen dat het aantal besmettingen en met enige vertraging het aantal ziekenhuisopnames in mei daardoor gaan dalen.”