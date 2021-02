Horloge registreert beweging en medicijn gebruik Parkinson patiënten

Bij de behandeling van de ziekte van Parkinson zet de poli neurologie van het Laurentius Ziekenhuis sinds kort een speciaal horloge in. De zogenaamde Parkinson’s Kinetigraph (PKG) is een aan de pols gedragen instrument dat de bewegingen van de patiënt registreert. Met de inzet van de PKG kan de medicatie beter worden aangepast, zodat het goed past bij de patiënt.

Signalen

Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde zenuwcellen in de hersenen langzaam af, waardoor signalen minder goed worden doorgestuurd en de patiënt zich anders gaat bewegen en gedragen. Veelal worden medicijnen ingezet om dit te beïnvloeden. Het effect van medicijnen kan in de loop van de behandeling van Parkinson verschillen.

Medicijnen

“Soms ervaren patiënten geen effect meer na het innemen van medicijnen, of ze krijgen juist meer klachten , zoals onvoorspelbare stijfheid, overbeweeglijkheid of een toename van trillen. Deze klachten kunnen onverwacht optreden en de kwaliteit van leven wordt hierdoor fors aangetast”, weet neuroloog Ed Gonera. “Het is dan belangrijk om gericht op de patiënt een aanpassing te doen in de dosis van de medicijnen. Omdat het voor de patiënt vaak moeilijk is om duidelijk te maken wanneer welke klachten optreden, is de PKG een goed hulpmiddel om de veranderingen in bewegingen gedurende de dag in kaart te brengen.”

Meten bewegingen

De neuroloog bespreekt samen met de patiënt de inzet van het horloge. Als de patiënt kiest voor het horloge, krijgt hij of zij uitleg over het gebruik van het horloge door de parkinsonverpleegkundige. De patiënt draagt de PKG dan een week. De PKG brengt de bewegingen van de patiënt in kaart. Ook geeft het horloge een trilsignaal af als de patiënt zijn medicijnen moet innemen.

Uitlezen

Na een week stuurt de patiënt het horloge terug en worden de waarden op de poli neurologie uitgelezen en grafisch weergegeven. Hierdoor kan er bij elke patiënt worden nagegaan wanneer er ongewenste bewegingsstoornissen optreden en waardoor deze worden veroorzaakt.

Inzicht

Gonera: “Samen met de patiënt en de partner bespreken de verpleegkundige en ik de resultaten en in overleg passen we zo nodig de medicatie aan. Ik merk dat de patiënt en de partner hierdoor meer inzicht krijgen in zijn of haar situatie en het effect van juiste medicatie inname. Dit draagt bij aan een vermindering van opnames in het ziekenhuis en ook de patiënt houdt zich beter aan de medicatievoorschriften.”

50 patiënten

Het ziekenhuis startte in september met deze horloges. Ze hebben vijf horloges in gebruik, waar al vijftig patiënten gebruik van maakten. De horloges zijn gemaakt door Global Kinetics.