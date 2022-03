HPV-vaccinatie in Nederland moet beter

De HPV-vaccinatiegraad in Nederland moet beter. Het blijft nu steken op 63 procent, terwijl de WHO 90 procent aanbeveelt, meldt het Erasmus MC namens de Taskforce Nederland HPV Kankervrij.

Humaan papillomavirus (HPV) wordt in verband gebracht met 1 op 20 van alle kankergevallen ter wereld. Elk jaar sterft bijna een half miljoen mensen aan HPV-gerelateerde kanker. Veel van die sterfgevallen kunnen worden voorkomen door toegang tot vaccins en screeningprogramma’s voor baarmoederhalskanker. De WHO beveelt 90 procent deelname aan. Nederland haalt nu 63 procent.

Taskforce

“De HPV-vaccinatiegraad in Nederland moet beter”, stelt de taskforce Nederland HPV Kankervrij. Trekkers van de taskforce zijn gynaecologisch oncoloog Heleen van Beekhuizen en patholoog Folkert van Kemenade van het Erasmus MC. In Nederland is de taskforce actief om vaccinatie naar een hoger peil te brengen.

Screening

Vrouwen kunnen zichzelf beschermen tegen baarmoederhalskanker door mee te doen aan het bevolkingsonderzoek, ook als ze gevaccineerd zijn. Van Kemenade: “Hiermee spoor je voorstadia van baarmoederhalskanker op en kun je tijdig behandelen.” Deze screening start op 30-jarige leeftijd. In 2022 en 2023 krijgen ook alle 12- tot 18-jarigen die nog niet gevaccineerd zijn een oproep voor HPV-vaccinatie.

HPV-vaccinatie

Van Beekhuizen: “Er gaat nog een inhaalcampagne volgen voor iedereen tussen de 18 en 26 jaar.” Mensen die ouder zijn dan 26 jaar kunnen zich via de huisarts laten vaccineren, maar moeten dit zelf betalen. Een vaccinatie kost nu ongeveer 400 euro. Vaccinatie van meisjes én jongens draagt ook bij aan de groepsimmuniteit. De deelname aan screening kan beter, stelt de taskforce. De WHO beveelt 70 procent aan.