Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker, geeft ministerie voorrang

Hugo de Jonge zwaait af als lijsttrekker van het CDA. Het lukt hem niet om het leiderschap van de partij te combineren met zijn werk als minister van Volksgezondheid, laat hij in een verklaring weten.

‘De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan. Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven’, laat De Jonge in een verklaring op Twitter weten.

Coronacrisis te belangrijk

De Jonge gaf vrijwel direct na deze tweet een kort interview aan Nieuwsuur. Daarin vertelde hij: ‘De afgelopen maanden heeft de coronacrisis mijn volledige tijd en aandacht gevraagd. Dat gaat de komende maanden niet minder worden. Dat maakt dat ik niet beide kan doen en daarom kies ik ervoor om al mijn tijd en energie te richten op het ministerschap. De aanpak van de coronacrisis is te belangrijk. We moeten Nederland door die crisis loodsen. Uiteindelijk gaat dat voor. Hoezeer ik ook hou van de partij. De beslissing valt me zwaar, maar ik kan simpelweg niet beide doen.’

Opvolging

Wie De Jonge gaat opvolgen als lijsttrekker van het CDA voor de aankomende verkiezingen is, zo zegt De Jonge meerdere keren in het interview, ‘aan de partij’. De Jonge werd in juli gekozen tot politiek leider van de christendemocraten. Hij won de lijsttrekkersverkiezing nipt van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die als nummer twee op de lijst staat.

Reactie partijvoorzitter

CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum betreurt het dat Hugo de Jonge heeft besloten om zich terug te trekken als de lijsttrekker voor zijn partij. Maar, voegt hij eraan toe, ‘ik heb er tegelijkertijd ook veel respect voor’. Het partijbestuur gaat nadenken over wie in plaats van De Jonge de kar moet gaan trekken in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar, aldus Ploum.

Het verkiezingscongres dat het CDA vrijdag en zaterdag zou houden, wordt uitgesteld. Maandag maakt het bestuur de nieuwe datum van het verkiezingscongres bekend, laat Ploum via Twitter weten. (ANP/Skipr)