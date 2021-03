Hugo Keuzenkamp wordt bestuurder Rode Kruis Ziekenhuis

Voormalig ziekenhuisbestuurder Hugo Keuzenkamp maakt per 1 maart deel uit van de raad van bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Keuzenkamp vormt het bestuur samen met bestuursvoorzitter Peter van Barneveld. Samen geven zij leiding van aan de vernieuwing van het RKZ.

Keuzenkamp was 12,5 jaar bestuurder in het Westfries Gasthuis (nu Dijklander Ziekenhuis) in Hoorn. Hij nam daar in 2019 afscheid. Met het idee, naar eigen zeggen, iets heel anders te gaan doen. Hij deed klussen voor zorgverzekeraars, VWS en de veiligheidsregio Rotterdam. Tot dat Marius Touwen van Zorg van de Zaak en Peter van Barneveld van het Rode Kruis Ziekenhuis afgelopen zomer met hem contact opnamen in verband met het vertrek van CEO Jaap van den Heuvel in december 2020. Keuzenkamp heeft de afgelopen maanden als adviseur gewerkt voor het ziekenhuis.