Huis- en bedrijfsartsen gebruiken app Patiëntoverleg weinig

Huisartsen en bedrijfsartsen vinden elkaar nog niet via de app Patiëntoverleg. Vaak zijn zij niet op de hoogte van het bestaan van deze app. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meeste contact vindt nog schriftelijk of telefonisch plaats. Toch geven de meeste ondervraagde huisartsen en bedrijfsartsen aan dat ze chatfuntie wel willen gebruiken om de samenwerking te verbeteren.

Het doel van Patiëntoverleg is om het contact tussen huisartsen en bedrijfsartsen via een simpele chatfunctie makkelijker te maken, waardoor zieke werknemers beter begeleid kunnen worden. Om het contact tussen hen te verbeteren, werd Patiëntoverleg uitgebreid, als onderdeel binnen het online platform ZorgDomein.

Reminders nodig

De ondervraagde huisartsen en bedrijfsartsen stellen voor hen regelmatig eraan te herinneren dat Patiëntoverleg bestaat en welke voordelen het heeft. Dat kan bijvoorbeeld via vaktijdschriften of nascholing. Ook lijkt men tijd nodig te hebben om het gebruik ervan een onderdeel van hun werkwijze te laten worden.

Omdat de app zo weinig is gebruikt, kan het RIVM niet adviseren over verbeteringen. Ook kan met dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden of de app helpt om zieke werknemers beter te begeleiden.