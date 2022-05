Huisartsen gaan protesteren tegen de vele extra taken

Huisartsenorganisaties houden op 1 juli een manifestatie op het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de vele extra taken die de artsen op hun bordje krijgen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is de grens bereikt van wat de huisartsenzorg aankan. “Huisartsen kunnen de gaten in andere sectoren niet blijven dichten. De druk loopt nu zover op dat sommige huisartsen zeggen: ‘ik stop ermee’. Dat is heel zorgelijk”, zegt een woordvoerder van de LHV.

De huisartsen richten zich met de actie vooral op minister Ernst Kuipers (Gezondheidszorg). Ze willen dat er concrete afspraken gemaakt worden in de zorgakkoorden zodat er de komende jaren “daadwerkelijk veranderingen gaan plaatsvinden”. Van veel van de eerder gemaakte afspraken om de huisartsenzorg te ontlasten is volgens de LHV tot dusver niets terechtgekomen. De organisatie maakte de actie bekend op ‘de Internationale dag van de huisarts’.

Wachtlijsten

Huisartsen kregen de laatste jaren extra taken, onder meer door de wachtlijsten bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. “In de tussentijd dat een patiënt niet bij de ggz terechtkan, blijft hij wel bij de huisarts”, legt de woordvoerder uit. Daarnaast krijgen artsen vanuit de overheid en zorgverzekeraars te maken met allerlei extra administratieve taken.

Vergrijzing

De vergrijzing speelt eveneens een rol. “Het beleid van de overheid is dat iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven wonen. Maar de enige zorgverlener die er nog is in de wijk met een eigen plek, dat is de huisarts”, aldus de zegsman. Daar komt volgens hem bij dat oudere mensen meer en ernstigere klachten hebben.

Coronavaccinaties

Of huisartsen coronavaccinaties moeten blijven toedienen, wordt volgens de LHV nog besproken in de beroepsgroep. “In principe” is het niet een kerntaak van de huisarts. Sommige artsen vinden dat het hun maatschappelijke taak is om het te doen. Anderen zien het niet zitten. “Ze zeggen: ‘Ik zou niet weten hoe en wanneer ik dat allemaal moet gaan organiseren’. Daar speelt met name mee hoe het is verlopen de afgelopen keren. Met het vaccin AstraZeneca was het rennen, stoppen, weer doorgaan. Mensen kwamen met vragen, het was allemaal heel hectisch. Dat heeft heel veel energie en tijd gekost bij huisartsen.” (ANP)