Huisartsen luiden noodklok: kwart medewerkers valt uit, zorg onder druk

De besmettingscijfers in huisartsenpraktijken zijn torenhoog, zo blijkt uit de coronapeilingen van de LHV. Afgelopen week bleek 88 procent van de praktijken te maken te hebben met uitval van huisartsen en andere medewerkers door ziekte en quarantaine. Gemiddeld blijkt het per praktijk te gaan om 26 procent van de medewerkers die uitvalt.

Overwerken

Waarnemers zijn lastig te vinden, ook onder hen is de besmettingsgraad hoog: zo’n 20 procent. Door over te werken en indien mogelijk vanuit huis te werken proberen veel praktijken de schade te beperken. Dat volstaat niet om alles op te vangen. Impact op de zorg is onvermijdelijk. Een deel van de zorg wordt uitgesteld. In sommige gevallen hebben huisartsen alleen nog ruimte voor spoedgevallen, meldt de vereniging.

Impact

“De hoge besmettingsgraad heeft onvermijdelijk gevolgen voor hoe huisartsenpraktijken nu bereikbaar en beschikbaar zijn”, zegt LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld in een toelichting. “En hoe vervelend dat ook is, dat zullen ook patiënten moeten begrijpen. Het is nu roeien met de riemen die we hebben.”