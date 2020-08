Huisartsen publiceren leidraad voor betere regionale samenwerking

De Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Gemeenschap en huisartsen organisatie InEen publiceerden gisteren een leidraad voor het maken van contractafspraken op basis van wat er in de regio speelt. Hiermee willen ze gemakkelijker aanspreekbaar worden voor partners in de regio en beleid maken op basis van een goed beeld van wat er in een regio speelt.