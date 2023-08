Huisartsen schrijven stabiel aantal zware pijnstillers voor

Vorig jaar is het aantal mensen dat opioïden voorgeschreven kreeg in de huisartsenpraktijk of de huisartsenpost stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

In 2022 kregen ruim 43 duizend patiënten opioïden voorgeschreven. Dat gebeurde vooral bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals rugpijn, zo meldt het Nivel. Daarmee is het aantal recepten min of meer stabiel gebleven. In verband met gevaar op misbruik en verslaving is het de bedoeling het gebruik te laten dalen, maar daar is vooralsnog dus geen sprake van.

Toename gestopt

De afgelopen decennia is het aantal voorschriften zowel in Nederland als internationaal toegenomen. Die trend is blijkens de nieuwe cijfers tot een halt geroepen. De onderzoekers haalden de gegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Er zijn tussen de 222 en 286 huisartsenpraktijken en tussen de 23 en 28 huisartsendienstenstructuren in het onderzoek meegenomen.