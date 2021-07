Huisartsen starten petitie voor behoud AstraZeneca

Een aantal huisartsen zijn een petitie gestart om de ongebruikte AstraZeneca-vaccins niet te vernietigen. Zij willen dat die ter beschikking worden gesteld aan het COVAX-programma van de World Health Organisation (WHO). Het zou gaan om ongeveer tweehonderdduizend vaccins die nu nog in de koelkasten van zo’n vijfduizend huisartsenpraktijken liggen.

Er is snelle actie nodig, vinden de huisartsen. De houdbaarheidsdatum van de AstraZeneca-vaccins tegen het coronavirus verstrijkt in augustus. De huisartsen stellen dat de infrastructuur op orde is, maar de opdracht vanuit VWS om de vaccins terug te halen blijft uit. Met de petitie wordt het ministerie gevraagd om het RIVM opdracht te geven om de ongebruikte 200K aan vaccins terug te halen bij de huisartsen en om die beschikbaar te stellen aan het COVAX-programma. Dat is in het leven geroepen door de WHO om hulp te bieden aan landen met een schrijnend tekort.

Overtollig

Veel huisartsen zitten met grote overtollige voorraden AstraZeneca, schrijft de Volkskrant, ook omdat mensen voor de tweede prik kunnen kiezen voor Pfizer. Meestal gaat het om enkele tientallen of honderden, maar sommige artsen zitten met duizenden overtollige AstraZeneca-vaccins. Het NHG schat dat het in totaal om tweehonderdduizend doses gaat.

Op 19 juli is de petitie door iets meer dan 1200 mensen ondertekent. De petitie wordt op 20 juli aangeboden aan de Tweede Kamer. VWS stelt dat het schenken van vaccins aan arme landen aan complexe regels is gebonden. De doses moeten gekoeld vervoerd worden en mogen niet geopend zijn. Volgens een woordvoerder is VWS doordrongen van de urgentie. Er zijn in het verleden al vaccins naar Indonesië, Suriname en Kaapverdië gebracht.