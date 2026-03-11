Skipr

Huisartsen zien hooikoorts eerder opsteken

,

Meer mensen hebben vroeg in het jaar last van hooikoorts. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel op basis van de nieuwste cijfers.

In de afgelopen week gingen 174 op de 100.000 mensen naar een huisarts voor hooikoortsklachten. Dat zijn er meer dan een week eerder. Na de eerste warme dagen van 2026 meldden nog 138 per 100.000 mensen zich bij de huisarts. In de week daarvoor waren dat er 61.

Huisartsen zagen de afgelopen week aanzienlijk meer mensen met hooikoortsklachten dan in eerdere jaren. In dezelfde week in 2025 gingen er 137 per 100.000 mensen voor hooikoorts naar een huisarts. Een jaar eerder waren dat er bijna honderd.

Bij warm, droog en zonnig weer zijn er meer pollen in de lucht, waardoor mensen met hooikoorts sneller klachten krijgen. Vanwege het wisselvallige weer verwacht Nivel dat het aantal mensen met hooikoortsklachten de komende dagen wat zal afnemen. (ANP)

