Huishoudens betalen massaal hun huishoudhulp niet door bij ziekte

Negen op de tien huishoudens betalen hun huishoudhulp niet door bij ziekte, terwijl zij daar wel al bijna twintig jaar verplicht toe zijn – bij wit én zwartwerk. Dat stelt socioloog David de Kort van de Universiteit Utrecht op basis van zijn promotieonderzoek in een interview met BNR Nieuwsradio .

De doorbetaling bij ziekte is bij huishoudhulpen sinds 2007 geregeld via de regeling Dienstverlening aan Huis, waarin staat dat het huishouden werkgever is. “De meeste huishoudens kennen bijna twintig jaar na de invoering de regeling niet”, stelt De Kort. “Hierdoor weten mensen niet dat zij iemand in dienst hebben, en zijn ze ook niet op de hoogte van de bijkomende werkgeversverplichtingen.”

Uit De Korts onderzoek blijkt dat slechts 10 procent de hulp bij ziekte doorbetaalt. Slechts 7 procent betaalt het loon door als de schoonmaker of schoonmaakster op vakantie gaat. “En wanneer huishoudens zelf op vakantie gaan, zegt meer dan de helft af zonder door te betalen”, zegt De Kort.