Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Huishoudens betalen massaal hun huishoudhulp niet door bij ziekte

,

Negen op de tien huishoudens betalen hun huishoudhulp niet door bij ziekte, terwijl zij daar wel al bijna twintig jaar verplicht toe zijn – bij wit én zwartwerk. Dat stelt socioloog David de Kort van de Universiteit Utrecht op basis van zijn promotieonderzoek in een interview met BNR Nieuwsradio.

De doorbetaling bij ziekte is bij huishoudhulpen sinds 2007 geregeld via de regeling Dienstverlening aan Huis, waarin staat dat het huishouden werkgever is. “De meeste huishoudens kennen bijna twintig jaar na de invoering de regeling niet”, stelt De Kort. “Hierdoor weten mensen niet dat zij iemand in dienst hebben, en zijn ze ook niet op de hoogte van de bijkomende werkgeversverplichtingen.”

Uit De Korts onderzoek blijkt dat slechts 10 procent de hulp bij ziekte doorbetaalt. Slechts 7 procent betaalt het loon door als de schoonmaker of schoonmaakster op vakantie gaat. “En wanneer huishoudens zelf op vakantie gaan, zegt meer dan de helft af zonder door te betalen”, zegt De Kort.

Reageer op dit artikel
Meer over:Thuiszorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

21 apr 2026 VNG vindt greep van ruim 1 miljard uit gemeentefonds ‘voorbarig’
3 apr 2026 45 procent opleidingsplaatsen specialist ouderengeneeskunde blijft leeg
18 mrt 2026 Camerameldpunt CNV: werkgevers lappen privacyregels aan hun laars
12 mrt 2026 Ernstige misstanden in Gelders verpleeghuis voor Turkse ouderen, minister Sterk ‘geschrokken’

Interessant voor u

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

161 Agnes Klaren: ‘De roep van professionals was een wake-up call’ 

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties