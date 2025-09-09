Hulp aan illegalen toch niet strafbaar

Hulp aan illegalen wordt niet strafbaar. Dat staat in een aanpassing van het wetsvoorstel van het demissionaire kabinet dat illegaal verblijf in ons land wel strafbaar maakt.

Door de aanpassing kan het voorstel zeer waarschijnlijk rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer.

“Elke vorm van hulp is straks niet meer strafbaar, alleen de illegaliteit zelf”, zei demissoinair minister David van Weel (Asiel, VVD) in een toelichting. Het voorstel gaat nu zo’n twee weken in consultatie zodat belanghebbenden zich erover kunnen uitspreken. Daarna moet het nog worden aangepast en daarna weer naar de Raad van State. De bewindsman zegt in het voorstel “een duidelijke grens” te willen trekken om te voorkomen “dat in de strafrechtspraktijk steeds per geval zou moeten worden vastgesteld of hulp is verleend uit medemenselijkheid of andere motieven”. Hij komt met de aanpassing na advies van de Raad van State.

Strafbaarstelling van hulp

De Kamer ging eerder dit jaar akkoord met strafbaarstelling van illegaliteit. Pas later bleek dat mensen die hulp geven aan illegalen ook strafbaar zouden kunnen worden. Daarop liet een aantal partijen weten het voorstel niet te zullen steunen, tenzij het zou worden aangepast. Die aanpassing was nodig om voldoende steun in de senaat te krijgen.

De Raad van State gaf drie mogelijke opties. De eerste was om de strafbaarstelling helemaal uit de wet te schrappen. Van Weel vindt echter dat dit “geen recht zou doen aan de wens van de Kamer”. Bij de andere twee opties voorzag Van Weel veel nieuwe juridische problemen. “Dan vertelt elke jurist weer wat anders, dan hadden we dezelfde discussie weer gehad.” Van Weel kiest voor een alternatief, waarin “alle vormen van hulp” niet strafbaar worden. Wel kunnen mensen een boete krijgen als ze een illegale vreemdeling aan een overnachtingsplek helpen, staat te lezen in de bijlage van het wetsvoorstel.

De demissionair minister probeert het voorstel nog door de Tweede Kamer te krijgen voordat het met verkiezingsreces gaat op 3 oktober. Dat is echter wel een heel ambitieus doel, geeft hij ook zelf toe. De Kamer kan het pas behandelen nadat de Raad van State zich er weer over heeft gebogen. (ANP)