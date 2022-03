IC-medewerkers massaal weg in coronaperiode

Honderden IC-medewerkers hebben in de coronacrisis ontslag genomen. Bij sommige ziekenhuizen is een kwart van de IC-verpleegkundigen vertrokken, blijkt uit een peiling van Zorgvisie onder alle ziekenhuizen.

Op vragen over de situatie op de IC’s antwoordden 29 ziekenhuizen. Alleen bij Pantein, Slingeland, Isala en Ziekenhuis Rivierenland bleef iedereen. Gemiddeld nam de afgelopen twee jaar 15 procent van het IC-personeel ontslag.

Bij St Antonius vertrokken de meeste IC-medewerkers: 34. Bij Gelre Ziekenhuizen namen 16 van de 65 werknemers ontslag, bij Bernhoven 10 van 53 medewerkers en bij Deventer Ziekenhuis een kwart van de 47 medewerkers. MC Leeuwarden verloor 22 procent van het IC-personeel en bij UMCG namen 30 van de 80 mensen afscheid. Bij enkele ziekenhuizen leidt dat – ondanks nieuwe instroom – tot op de dag van vandaag tot een daling van de IC-capaciteit van 10 à 20 procent.

Werkdruk hoog

Een deel van de IC-medewerkers ging met pensioen, maar voor de meesten bleek de werkdruk te hoog. Ze zochten elders een baan, zoals in de onderwijs. Of werden zzp’er, waardoor ze hun werktijd beter konden reguleren. Meestal bleven opgestapte IC-medewerkers in de zorgsector werken.