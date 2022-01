Ict-kosten ziekenhuizen mede gestegen door coronapandemie

Mede door de uitgaven die ziekenhuizen versneld moesten doen door de coronapandemie zijn de ict-uitgaven door ziekenhuizen in 2020 gestegen. In verhouding tot de omzet zijn de ict-uitgaven wel gelijk gebleven. Gemiddeld gaat zo’n 5,7 procent van de omzet naar de kosten voor ict, blijkt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners.

Het gelijk gebleven percentage verhult vooral de gestegen ict-kosten; de omzet is in het coronajaar immers eveneens gestegen. In verhouding tot het aantal voltijdsbanen bij ziekenhuizen wordt de stijging veel zichtbaarder. Dan blijkt dat de ict-kosten met 10 procent per fte zijn gestegen. Een jaar eerder ging het om een toename van 4,4 procent.

Spanning

Het adviesbureau verwacht een “spanningsvraagstuk” wanneer de omzetten van de ziekenhuizen minder mogen stijgen, maar de ict-kosten in verhouding meer blijven toenemen. “Richting de toekomst geeft dit des te meer reden om te sturen op batenrealisatie met digitale zorg. Digitalisering moet daarbij ook een antwoord bieden op het toenemend personeelstekort in de zorg.”

De toename van de ict-kosten komt vooral voort uit meer functionaliteit en daarmee samenhangende licentie- en softwarekosten, merkt M&I/Partners op. Als gevolg van de covid-19 epidemie zijn veel ziekenhuizen versneld mogelijkheden gaan aanbieden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand.

Hogere eisen

Verder ziet het adviesbureau dat er steeds hogere eisen worden gesteld vanuit wet- en regelgeving op informatiebeveiliging en privacy. Hogere softwarekosten zouden onder meer voortkomen uit doorontwikkeling van de online mogelijkheden voor patiënten, integrale beeldoplossingen, gegevensuitwisseling, kunstmatige intelligentie en data-analyse op verantwoordings- en stuurinformatie.

Grootste kostenposten voor de deelnemende ziekenhuizen blijven het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en elektronisch patiëntendossier (epd). Maar in de top vijf staat inmiddels ook communicatiediensten met externe partijen. Hierbij gaat het onder meer om de gegevensuitwisseling via zorgdomein, zorgmail en secure mail.

Brug

Ongeveer 30 procent van de uitgaven in de benchmark bestaat uit functioneel applicatiebeheer (centraal en decentraal georganiseerd). “Bij ziekenhuizen met een smallere omvang op het gebied van functioneel applicatiebeheer zien we vaak spanningen ontstaan tussen de eisen van eindgebruikers en de ict-dienstverlening”, zegt Antoon van Luxemburg, adviseur bij M&I/Partners. “Richting de toekomst zien we steeds meer aandacht voor digitalisering van zorg en werkprocessen. Ons advies is om de rol van functioneel applicatiebeheer als essentiële brug tussen ict en eindgebruikers verder uit te bouwen.”

Verreweg het grootste deel, ongeveer driekwart, van de ict-kosten gaan op aan uitgaven voor software en personeel. Zo’n 10,6 procent gaat op aan de werkplekken van de medewerkers. Dit is 4,2 procent hoger dan in 2019. M&I/Partners wijst op de toegenomen digitale zorg en ondersteuning op afstand waardoor ook de kosten voor laptops, tablets en videobeloplossingen zijn gestegen.