IGJ: aanwijzing voor locatie Rijnhove van jeugdinstelling iHUB

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) eist dat jeugdzorginstelling iHUB op locatie Rijnhove in Alphen aan den Rijn binnen drie maanden orde op zaken stelt. Tot die tijd mag groep Gaia op de afdeling geen nieuwe jongeren aannemen.

De instelling iHUB vangt jongeren met probleemgedrag op. De inspecteurs van de IGJ hadden vorig jaar ernstige tekortkomingen gezien tijdens een bezoek aan de opvang. Daarna is de zorg onvoldoende verbeterd, zag de inspectie in juli bij een nieuwe controle.

Tie-wraps

De Inspectie meldt ‘ernstige tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de hulpverlening door Rijnhove aan jongeren’. Hulpverleners houden onder meer niet goed bij welke risico’s er spelen bij de jongeren. Zo was in een dossier niet terug te lezen dat een jongere over zelfmoord had gesproken. Ook vinden er veel incidenten plaats op de groepen. Een van de jongeren was ’s nachts door groepsgenoten aan armen en benen vastgebonden met tie-wraps. Dit is gefilmd. Tot slot is op locatie sprake van vrijheidsbeperking zonder duidelijke redenen.

Gezien de ernst van de tekortkomingen heeft de inspectie iHUB, locatie Rijnhove een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie de jeugdhulpaanbieder verplicht om maatregelen te nemen om de hulp te verbeteren.

Geen nieuwe jongeren

iHUB, locatie Rijnhove moet op uiterlijk 10 december 2025 voldoen aan de aanwijzing. Totdat de inspectie heeft vastgesteld dat Rijnhove voldoet aan de in de aanwijzing gestelde eisen, mag Rijnhove op de groep Gaia geen nieuwe jongeren met een indicatie van de Jeugdwet aannemen.

(Redactie Skipr/ANP)