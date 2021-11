IGJ breidt verscherpt toezicht op Compass uit

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het verscherpte toezicht op ggz-aanbieder Compass uit. De IGJ stelt dat de dossiervoering en het daarin beschreven professioneel handelen onvoldoende zorgvuldig is. Dit kan leiden tot een kwalitatief onvoldoende en onveilige behandeling. Zonder uitbreiding is er geen vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen doorvoert.

Dat meldt de IGJ op haar website. De inspectie legde Compass in oktober 2021 met het verscherpt toezicht al een aantal maatregelen op. Zo mag de bestuurder geen besluiten nemen die de normale bedrijfsvoering overstijgen zolang het interne toezicht bij Compass niet zeker is gesteld. Ook moet de bestuurder de inspectie maandelijks rapporteren over de liquiditeitsprognose. Met de uitbreiding worden een aantal extra maatregelen opgelegd. Compass moet er onder meer voor zorgen dat regiebehandelaren werken volgens de voor hen geldende regels. Elk dossier moet transparant en overdraagbaar zijn. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt bij welke cliënten de diagnose verslavingsprobleem ten onrechte is gebruikt en dit moet worden hersteld.

In mei onthulden Follow the Money en KRO-NCRV’s Pointer dat Koos Föllings, oprichter en eigenaar van Jeugd- en GGZ-instelling Compass, zich jarenlang valselijk voordeed als psychotherapeut en veroordeeld is voor stalking. Er zijn jarenlang meldingen gedaan over gebrekkige zorg en andere misstanden bij de instelling; de eerste dateert al van 2013.