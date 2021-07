IGJ en NZa krijgen informatie failliete IJsselmeerziekenhuizen niet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben geen recht op informatie en documenten van de failliete IJsselmeerziekenhuizen. De Raad van State vindt het terecht dat de curatoren die het faillissement afhandelen hebben geweigerd bepaalde informatie te verstrekken. De IGJ en NZa willen onderzoeken of er sprake is geweest van belangenverstrengeling of “onbehoorlijke financiële constructies”.

IGJ en NZa hadden onder meer gevraagd om bankafschriften, documenten van bestuurders, notulen van vergaderingen en overeenkomsten met derde partijen. De curatoren vreesden onder meer dat de belangen van derden in het geding zouden komen als ze alle informatie zouden geven aan de twee instanties.

Governance code

Met het onderzoek wilde het ministerie achterhalen of de zogeheten Governancecode Zorg is nageleefd, of sprake is geweest van belangenverstrengeling en of wet- en regelgeving is overtreden. “Het onderzoek is er in de kern op gericht om vast te stellen of sprake is geweest van goed bestuur en een professionele en integere bedrijfsvoering”, vat de Raad van State het samen.

Dwangsom

De curatoren vinden dat de inspectie helemaal niet bevoegd is om de gevraagde informatie op te eisen. De IGJ moet controleren of goede zorg wordt verleend, maar daar is geen sprake meer van omdat de ziekenhuizen zijn gesloten, is het argument. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de curatoren eerder een dwangsom opgelegd om ze tot medewerking te dwingen, maar die werd al eerder door de rechter van tafel geveegd.

Bezwaarcommissie

Een bezwaarcommissie van het ministerie van Volksgezondheid gaf de curatoren vorig jaar gelijk. De minister legde dat oordeel echter naast zich neer en verklaarde zelf het bezwaar ongegrond. Nu krijgen de curatoren dus alsnog gelijk van de hoogste bestuursrechter.

Geen beroep

Tegen uitspraken van de Raad van State is geen beroep mogelijk. Het is dan ook de vraag hoe het nu verder moet met het onderzoek. De IGJ kon daar woensdag nog geen antwoord op geven. Eerst moet de inspectie de uitspraak goed bestuderen, liet een woordvoerster weten. De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord, die onder dezelfde zorggroep vielen als het MC Slotervaart in Amsterdam, gingen eind 2018 failliet. (Skipr/ANP)