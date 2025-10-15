IGJ geeft Achterhoekse zorgaanbieder een aanwijzing voor ernstige tekortkomingen

CuraCo heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De zorg vertoont ernstige tekortkomingen waardoor er onveilige situaties ontstaan.

CuraCo biedt ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of een verstandelijke beperking die vaak ook met een verslaving kampen. Eind juli bezocht de inspectie de zorgaanbieder in Aalten.

Risico op suïcidaliteit

De IGJ constateert grote tekortkomingen. Zo is de zorg niet persoonsgericht en lopen cliënten risico’s op het gebied van suïcidaliteit, agressie en middelengebruik. CuraCo heeft onvoldoende inzicht in de risico’s en treft onvoldoende maatregelen om deze te beheersen.

Daarnaast zet de organisatie onvoldoende deskundige zorgverleners in. Op meerdere momenten per dag is er op de locatie geen begeleiding aanwezig. “Hierdoor moeten cliënten vaker wachten op hulp en kunnen er onveilige situaties ontstaan”, aldus de inspectie. Wanneer zich risico’s voordoen, weten zorgverleners niet altijd hoe zij moeten handelen.

Onzorgvuldige intake

Door een gebrek aan scholing of training zijn medewerkers onvoldoende bekend met de richtlijnen en protocollen. Ook neemt CuraCo cliënten in zorg zonder een zorgvuldige intake. “Bij het in zorg nemen van een cliënt weegt CuraCo onvoldoende af of de benodigde deskundigheid op de locatie aanwezig is en de cliënt past binnen de bestaande zorgsetting.”

De inspectie meldt dat de bestuurder geen of slechts een deel van de opgevraagde informatie heeft aangeleverd. “Ook na herhaald verzoek heeft de inspectie geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) en diploma’s van de bestuurder ontvangen.” Vanwege de ernstige tekortkomingen heeft de IGJ CuraCo een aanwijzing gegeven. “CuraCo moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 8 januari 2026 voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg.” Tot die tijd mag de organisatie geen nieuwe cliënten aannemen.