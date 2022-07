IGJ: Iets minder signalen van zorgfraude

Bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) van de IGJ zijn vorig jaar 457 signalen van zorgfraude binnengekomen. Het gaat in totaal om 379 zorgaanbieders. Over driekwart daarvan kwam er in 2021 voor het eerst een signaal van fraude binnen. Ten opzichte van 2020 is het totaal aantal signalen van zorgfraude gedaald met 7 procent.

Dat blijkt uit het IKZ Jaarbeeld 2021, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gegaan. Dat er in 2021 minder signalen binnenkwamen bij het IKZ betekent nog niet dat er minder gefraudeerd werd, zo betoogt de IGJ.

De meeste fraudegevallen betreft de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarover kreeg het IKZ 164 meldingen binnen. Dat is 30 procent minder dan in 2020. De meeste gaan over zorg in natura. De Wlz komt op de tweede plaats met 125. Dat is een toename van 54 procent. Het aantal Wmo-fraudesignalen is afgenomen met een vierde. Bij signalen over de Wmo, Wlz of de Jeugdwet is er vaak sprake van zorg gefinancierd met een persoonsgebonden budget., zo stelt de IGJ.

Ondermijning

Het IKZ ziet opvallend veel gevallen van zorgaanbieders die failliet gaan en dan ergens anders weer opduiken met een nieuwe naam. Ook maken zorgaanbieders vaak gebruik van schimmige bedrijfsconstructies. “Dit bemoeilijkt het toezicht op dit type zorgaanbieders. Daarbij bemoeilijken zorgaanbieders het toezicht door net onder het maximum aantal werknemers te blijven om zo niet verplicht te zijn een uitgebreide jaarrekening aan te leveren. Of ze zetten meerdere ondernemingen op onder de winstbeklemming uit te komen voor intramurale zorginstellingen”, aldus de IGJ. In 2021 waren er wederom veel signalen van zorgorganisaties die betrokken waren bij ondermijning en criminaliteit.

Signalen van fraude werden in 2021 gemiddeld 2,5 keer gedeeld. Volgens de IGJ toont dat het belang van samenwerking op dit gebied. “Eén instantie ziet slechts een beperkt deel van de informatie. Door het delen van informatie wordt het beeld completer en kan fraude beter in kaart worden gebracht.”