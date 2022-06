IGJ onderzoekt oplossingen voor arbeidsmarkt gehandicaptenzorg

De helft van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kampt met een tekort aan personeel en het wordt voor deze werkgevers steeds moeilijker om mensen te werven of vast te houden. De problemen spelen vooral bij grote instellingen die ook complexe of intensieve zorg leveren. Corona heeft dit nog verscherpt. Maar uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) komen een aantal oplossingsrichtingen.

De IGJ deed onderzoek bij achttien zorginstellingen, van groot tot klein, in heel Nederland. Deze week werd een factsheet gepubliceerd. De belangrijkste conclusies? Maak het werk interessanter met meer eigen verantwoordelijkheid en ontwikkelmogelijkheden, een goede werksfeer en waardering voor medewerkers. Kleinschalige zorg, minder onregelmatige werktijden en minder administratieve lasten helpen ook om het personeelsprobleem in de gehandicaptenzorg aan te pakken.

Aanpak

De problemen in de gehandicaptenzorg worden veroorzaakt door snelle uitstroom, vergrijzing, concurrentie met andere zorgsectoren en het imago van de gezondheidszorg. Kleine zorgorganisaties ondervinden minder moeite om personeel te krijgen en te houden. De grootste tekorten spelen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De IGJ ziet dat de zorgaanbieders veel doen om personeel te werven en te binden, maar de aanpak verschilt heel erg. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de inzet van cliënten of zij-instromers – die laatste vooral bij grote instellingen. De inzet van e-health om de zorgverleners te ontlasten komt nog niet echt van de grond, bijvoorbeeld omdat de meerwaarde niet gelijk voelbaar is. Corona heeft wel een stimulans gegeven, aldus de IGJ.

Binden

De meeste organisaties werken aan het binden van personeel, bijvoorbeeld door persoonlijke aandacht, het organiseren van een zachte landing voor nieuwe medewerkers of begeleiding bij het inwerken. Sommige zorgaanbieders werken met een onboardprogramma inclusief terugkomdagen en coachingstraject. Ook een buddy wordt vaker ingezet. Een aantal zorgaanbieders is bezig met een nieuw functiehuis om doorstroom mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan meer autonomie en inspraak. Om werkdruk te verlagen zetten meerdere zorgaanbieders ander personeel in, zoals afdelingsassistenten of gastvrouwen/gastheren. Hierdoor heeft de zorgverlener meer tijd voor de cliënten.