IGJ tikt vruchtbaarheidskliniek MCK op de vingers

Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens (MCK) in Leiderdorp heeft van 2006 tot 2018 niet gewerkt volgens de gangbare praktijk voor het maximum aantal kinderen per donor. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een onderzoek.

Ook de voorlichting, toestemming en de verslaglegging voor behandeling, bij zowel moeders als donoren, voldeden niet aan de vereisten. De inspectie heeft de kliniek verbetermaatregelen opgelegd, hoewel er op dit moment geen ernstig risico is voor de kwaliteit van de zorg.

Meer kinderen per donor

Vanaf mei 2025 kreeg de IGJ meldingen dat MCK meer kinderen per donor heeft verwekt dan was toegestaan. De inspectie heeft daarop onderzoek gedaan naar de werkwijze van de kliniek.

In de sector was het aantal van maximaal 25 kinderen per donor tot 2018 gangbaar. Dit gebeurde op basis van een CBO-advies, dat ook ruimte bood voor beperkte afwijkingen. Veel gynaecologen hielden zich aan dit advies. Maar MCK hanteerde het beleid van 25 gezinnen per donor. Door het afwijken van de gangbare praktijk zijn er bij 36 mannen die hun zaad bij de kliniek doneerden, meer dan 25 kinderen verwekt.

Niet goed geïnformeerd

In het rapport concludeert de IGJ dat de kliniek op meerdere punten niet goed heeft gehandeld. Zo werden zowel de moeders als de donoren niet geïnformeerd dat er werd afgeweken van de gangbare praktijk van maximaal 25 kinderen per donor. Ook voldeden de medische dossiers niet aan de wettelijke vereisten. De IGJ heeft daarnaast vastgesteld dat MCK de ouders en donoren nauwelijks heeft geïnformeerd dat hun kinderen meer dan 25 halfbroers of halfzussen hebben. De beroepsvereniging van gynaecologen had in 2018 aangegeven dat dit, voor zover redelijk en juridisch mogelijk is, wel zou moeten. De kliniek heeft aangegeven vorig jaar wel alle moeders en donoren te hebben geïnformeerd.

In het onderzoek stelt de inspectie dat het handelen van de kliniek beter had gekund en gemoeten. Het hebben van meer dan 25 halfbroertjes/halfzusjes of nakomelingen, kan een grote psychologische impact hebben. De inspectie ziet dat het verdriet van veel betrokkenen groot is.

Rol IGJ

De IGJ is ook kritisch op de eigen rol. In 2015 was er een groot onderzoek naar vruchtbaarheidsklinieken dat zich richtte op de traceerbaarheid van donoren. Tijdens bezoeken is toen wel gesproken over het maximum van 25 kinderen, maar de inspectie controleerde dit punt niet. De inspectie betreurt dit.

De kliniek moet nu de toestemming die vrouwen verlenen voor een behandeling beter vastleggen.Ook de informatie die zorgverleners aan vrouwen geven, moet zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Daarnaast moet de administratie van protocollen verbeterd worden. Tot slot verwacht de inspectie dat de kliniek de professionele werkcultuur verbetert. Deze verbetermaatregelen moeten voor 25 september aanstaande zijn doorgevoerd.