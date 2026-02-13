Skipr

IGJ waarschuwt voor online gekochte peptiden

,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt dat het gebruik van online bestelde peptiden ernstige, of zelfs fatale, gevolgen kan hebben. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er online een bloeiende handel is ontstaan in deze middelen.

“Kopers en gebruikers van deze middelen lopen grote risico’s”, zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen BNR. “Je weet niet wat je geleverd krijgt, wat er daadwerkelijk in zit, waar het vandaan komt of wat het met je doet.”

Peptiden

Peptiden is een verzamelterm voor duizenden verschillende kleine eiwitten die op zichzelf niet gevaarlijk hoeven te zijn. Deze eiwitten zitten bijvoorbeeld in groente, fruit en vlees. Peptiden kunnen ook de basis zijn van verschillende medicijnen. Een bekend voorbeeld is het afslankmedicijn Ozempic, dat het hongergevoel remt.

Online verkopers stellen dat peptiden allerlei gezondheidsvoordelen bieden, zoals huidverjonging, spiergroei en gewichtsverlies. De groeiende vraag naar deze middelen leidt dan ook tot een bloeiende handel. (ANP)

