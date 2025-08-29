IJsselheem benoemt twee nieuwe bestuurders

Zij volgen José van Vliet-Eppinga op, die de organisatie het afgelopen half jaar als ad interim bestuurder heeft ondersteund bij de overgang naar een nieuwe raad van bestuur.

Sophie Keulemans – ter Kuile

Keulemans-ter Kuile brengt ruime ervaring mee in de zorgsector. Zij was de afgelopen negen jaar directeur bij Cordaan in Amsterdam, waar zij medewerkers, cliënten en partners inspireerde en strategisch leiding gaf aan grote projecten.

“Ik kijk ernaar uit om samen met Egbert en alle collega’s bij IJsselheem te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie waarin continuïteit, vernieuwing en samenwerking centraal staan. Voor mij staat voorop dat medewerkers met trots en plezier hun werk doen en dat cliënten zich gezien en gehoord voelen.”

Egbert den Engelsman

Den Engelsman is bijna acht jaar werkzaam bij IJsselheem als directeur Bedrijfsvoering & Vastgoed. Hij kent de organisatie door en door en heeft ruime ervaring met strategische ontwikkeling, innovatie en het sturen van complexe processen.

“Het veranderende zorglandschap vraagt om nieuwe perspectieven en innovatieve oplossingen. IJsselheem heeft hierin al een mooie koers uitgezet, en het voelt voor mij heel fijn om samen met Sophie deze lijn voort te zetten.”