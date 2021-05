IJsselheem en Hanzeheerd krijgen groen licht voor fusie

De bestuurlijke fusie van IJsselheem en zorgorganisatie Hanzeheerd zal per 1 juni 2021 plaatsvinden. Vanaf dat moment is Hanzeheerd onderdeel van Stichting IJsselheem Holding. De juridische fusie volgt later. Met de bestuurlijke fusie zal Hanzeheerd-bestuurder Jos Bleijenberg terugtreden. In de dagelijkse leiding op beide locaties van Hanzeheerd verandert niets, die blijft in handen van Bea Koele en Inge van Loo.

Hanzeheerd heeft woonzorgcentra in Hattem en Heerde en biedt daar verpleging en verzorging aan ouderen. Bestuurder Jos Bleijenberg is in zijn nopjes met de aanstaande fusie. “Hiermee kunnen De Bongerd en Brinkhoven zich verder ontwikkelen tot professionele verpleeghuiszorg”, laat hij weten. “Met behoud van hun herkenbare verbondenheid met de lokale samenlevingen in Hattem en Heerde. IJsselheem is goed in grootschalig organiseren en lokaal uitvoeren. Dat merken we al in onze samenwerking op het gebied van de behandelfunctie en het gaat enorm helpen in de verdere transitie van de beide locaties.”

IJsselheem beschikt over woonlocaties in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en twee revalidatiecentra in Kampen en Zwolle. Naast zorg en behandeling op haar locaties biedt de organisatie wijkverpleging en revalidatiezorg aan huis in de drie gemeenten. IJsselheem ziet goede mogelijkheden om de Hanzeheerd-locaties op te nemen in haar zorgaanbod.

“De professionals in beide organisaties werken vanuit een cliëntgericht principe”, aldus bestuurder Karin Leferink. “Wat is belangrijk voor een cliënt? Daar anticiperen wij op. In dat opzicht is het bieden van passende zorg een belangrijk uitgangspunt in onze samenwerking. Het mooie van het versterken van de twee locaties is dat niet alleen de zorg naar een hoger niveau gaat, maar ook voor medewerkers geldt dat er zekerheid van werkgelegenheid wordt geboden.”