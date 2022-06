IJsselland-bestuurder treedt toe tot rvt Partners voor Jeugd

Albert van Wijk, bestuursvoorzitter van het IJsselland ziekenhuis, is per 1 juni toegetreden tot de raad van toezicht van Partners voor Jeugd, een overkoepelend samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Problemen en uitdagingen

“Een goed functionerende jeugdzorg is van fundamenteel belang voor onze maatschappij” , zegt Van Wijk in een persbericht. “Er spelen veel en vaak meervoudige problemen in de levens van gezinnen en kinderen en de sector wordt geconfronteerd met toenemende zorgvragen, zowel in omvang, aard als ernst. Tegelijkertijd kampt de sector met problemen en uitdagingen rondom personeelsgebrek, administratieve lastendruk en geld. Ik zet mij graag in voor de publieke zaak en zeker voor dit soort kwetsbare groepen. Ik hoop met mijn ervaring en kennis een steentje bij te kunnen dragen en de professionals, bestuur en organisatie te kunnen helpen.”