IJsselland Ziekenhuis start met regiebehandelaar voor chronisch zieken

Het IJsselland Ziekenhuis gaat patiënten met meerdere chronische aandoeningen aan een regiebehandelaar koppelen. Het ziekenhuis wil zo aantal bezoeken aan de poliklinieken en heropnames verminderen. Dat is minder belastend voor patiënten en leidt tot lagere kosten.

In het IJsselland Ziekenhuis komen veel patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Ze komen vaak meerdere keren per maand op verschillende poliklinieken. Daarnaast neemt het aantal SEH-bezoeken en (her)opnames op de verpleegafdelingen van deze groep kwetsbare patiënten de laatste vijf jaar sterk toe. Ze blijven ook langer in het ziekenhuis liggen dan andere patiënten.

Proef

Om deze ontwikkeling te keren is het ziekenhuis gestart met een proef met een speciale polikliniek, waar kwetsbare patiënten een regiebehandelaar krijgen. Het idee is patiënten nog maar één keer naar de polikliniek hoeven te komen bij één specialist, de regiebehandelaar.

Regelmatig overleg

Voor de pilot is een groep specialisten betrokken vanuit cardiologie, interne geneeskunde, longziekten en geriatrie. De functie van regiebehandelaar wordt ingevuld door een geriater. De geriater en de andere specialisten bespreken de patiënten in een regelmatig overleg.